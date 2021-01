Disordini a Washington, dove migliaia di sostenitori del presidente Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill . I sostenitori di Donald Trump sono arrivati a Capitol Hill, dove il Congresso è impegnato nel processo per la ratifica della vittoria di Joe Biden.

Inutili i tentativi di evitare lo scontro con la polizia e i diversi appelli sono caduti nel vuoto.

La polizia ha dovuto chiedere ai membri del Congresso di tenere pronte le mascherine anti-gas per l'uso di gas lacrimogeno.

Reminder: this "president" called his supporters to fight for him and democracy a few hours ago.



They are doing what their leader told them. Violently.pic.twitter.com/H7md1t6k7p — Walpurga Müller-Schm (@WalpurgaMueller) January 6, 2021

Il vicepresidente Mike Pence, che presiedeva la seduta del Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden, è stato fatto evacuato da Capitol Hill.

Donald Trump parlando alle migliaia di sostenitori da lui riuniti all'Ellipse poco prima aveva dichiarato:

"Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai la vittoria fermeremo il furto", usando lo slogan "stop the steal" ed invitando i presenti a fermare la conferma del voto dei collegi elettorali che il Congresso avrebbe dovuto approvare di lì a poco.

Dopo che i suoi sostenitori hanno invaso il Campidoglio interrompendo i lavori del Congresso, mettendo in atto formalmente un colpo di Stato, Biden ha parlato alla nazione invitando Trump ad intervenire per richiamare i suoi sostenitori:

"Entrare nel cuore della democrazia Americana non è una protesta, secondo Biden, ma è un insurrezione. Il mondo guarda all'America in questo momento , ha continuato Biden, i nostri figli ci stanno guardando, i nostri figli ci stanno guardando. L'America è molto meglio di quello che stiamo guardando".

Trump è intervenuto dicendo che "le elezioni sono state rubate, ma ora bisogna perseguire la pace. Vi vogliamo bene, siete persone speciali , ma adesso tornate a casa in pace".

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Questo episodio resterà a lungo nel cuore dell'America , tra l'altro coloro che sono entrati nel Campidoglio, erano armati e si è trattato davvero di un azione di forza che ha trovato impreparate le forze di polizia. Tra l'altro in molti ritengono che la polizia non abbia volutamente contrastato adeguatamente i manifestanti. Ci sono stati feriti e una donna è anche stata colpita da un proiettile. Apparsa subito grave, la donna è in seguito deceduta.

Il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha imposto il coprifuoco fino alle prime ore del mattino di giovedì. In strada è intervenuta la Guardia Nazionale, mentre il Congresso è stato liberato dai rivoltosi da unità Swat dell'FBI, consentendo la ripresa dei lavori poco dopo le 20 ora locale.

Al Senato, il vicepresidente Pence è stato il primo a condannare quanto accaduto nelle ore precedenti. Il capogruppo dem, Chuck Schumer, ha anch'egli espresso la propria indignazione per quella che ha definito una violazione della cattedrale della democrazia, addossano la responsabilità della rivolta al presidente Trump.

E a proposito del presidente in carica, Twitter ha fatto sapere di avergli sospeso l'account per le prossime 12 ore, con la minaccia di chiuderlo definitivamente.