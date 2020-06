Il rospo delle canne è una specie che l'uomo ha diffuso, per le sue caratteristiche, per proteggere le coltivazioni di canna da zucchero. QUesto animale, però, ha una caratteristica particolare oltre a quella delle dimensioni che lo rendono molto più grande rispetto ad altri animali della sua specie: quella di secernere una sostanza biancastra e lattiginosa che è tossica, addirittura fatale, per gli animali domestici.

Questo avviene aquando l'animale è o crede di essere in pericolo.

Adesso, questi rospi stanno invadendo i cortili in tutto il sud della Florida, secondo quanto riportano le autorità locali, parlando che parlano di un'invasione le cui prime avvisaglie si erano registrate già nello scorso febbraio, ma non è insolita, visto che lo scorso anno è accaduta una cosa simile, anche se il numero di animali non era così elevato come quello registrato in questo periodo.

I sintomi di avvelenamento da rospo negli animali domestici includono un eccesso di salivazione, gengive estremamente rosse, frequente scuotimento della testa, lacrimazione, perdita di coordinazione e convulsioni.