Mercati a ritmo quasi ridotto dopo l'elezioni nella UE

Questo lunedì, i mercati si son soprattutto dedicati all'analisi dei risultati elettorali, più che all'azione, complice anche il giorno festivo negli USA, dove si celebra il Memorial Day.

Si spiega così la poca attività che questo lunedì si registra sia in ambito valutario, che sul mercato azionario.

Unica eccezione Fiat Chrysler Automobiles, che a Piazza Affari non ha fatto prezzo in avvio per poi partire con un +19% ed asestarsi attorno al +11%, dopo che ha inviato una lettera non vincolante al Cda di Renault per proporre una fusione delle rispettive attività.

Inoltre, nel pomeriggio si è registrata anche una brusca impennata dello spread che i chiusura si è attestato sopra quota 280 punti.