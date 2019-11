Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare in conferenza stampa dopo un assenza di quattro mesi per via della battaglia contro la leucemia.

Una conferenza fiume e a tratti struggente, con il tecnico serbo che si è commosso parlando della sua famiglia, a cui ha voluto dire grazie pubblicamente per essergli stata vicina in questo periodo molto complicato.

Sinisa non si è mai sentito un eroe, anzi, ha voluto incoraggiare chi sta soffrendo a non mollare mai e a non perdere la voglia di vivere, pensando giorno per giorno e ponendosi obiettivi non troppo lontani.







Un grande in bocca al lupo a questo grande personaggio, che oltre ad essere un grande allenatore in questo periodo ha dimostrato di essere anche un grande uomo, con i suoi pregi e i suoi difetti, che hanno lasciato il segno nel cuore della gente comune.