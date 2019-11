Le donne che assumono troppe calorie alla sera rischiano malattie cardiovascolari. Quindi mangiare molto a cena peggiora la salute del cuore per le donne.

Lo ha stabilito uno studio realizzato dal Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons di New York, presentato di recente ad una riunione dell'American Heart Association di Philadelphia.

La ricerca, coordinata dal dottor Nour Makarem, ha visto protagoniste 112 donne sane con un’età media di 33 anni, la cui condizione di salute è stata poi verificata dopo 12 mesi, alla fine dell'esperimento.

A quali conclusioni si è giunti? Che chi consuma più calorie dopo le 6 del pomeriggio tende ad avere un peggioramento della propria salute cardiovascolare: ad ogni aumento dell'1% dell'apporto calorico, tale peggioramento aumenta.

Così il dott. Makarem ha commentato il lavoro svolto dai ricercatori: "Finora, gli approcci allo stile di vita per prevenire le malattie cardiache si sono concentrati su ciò che mangiamo e quanto mangiamo. Questi risultati preliminari indicano che un'alimentazione consapevole dei tempi e della percentuale di calorie nei pasti serali può rappresentare un comportamento semplice e modificabile che può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache".