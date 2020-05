La protagonista di L’amica geniale si racconta per la prima volta in un diario coloratissimo e ricco di sogni diventati realtà.

Una ragazza come le altre, che gioca a calcio e tifa Napoli, che adora Millie Bobby Brown, va alle feste, studia e si diverte. Ma ogni tanto Ludovica indossa il mantello da super eroina per volare a prendersi il suo sogno. Quello di diventare un’attrice. Un diario illustrato pieno di fotografie che ci portano sul set con lei, tra le lezioni di napoletano antico e gli allenamenti, sperando un giorno di poter incontrare Sofia Loren e Lorenzo Insigne. Il racconto sincero di una piccola donna che ha già incontrato un nemico, la malattia, ed è riuscita a sconfiggerlo. Perché la storia di Ludovica è l’avventura della ragazza che tutti vorrebbero diventare. La ragazza che crede nei suoi sogni e vive ogni giorno per realizzarli.



LUDOVICA NASTI (Pozzuoli 2006) ha interpretato Lila nella serie evento L’amica geniale ed è entrata nel cast di Un posto al sole. È considerata un astro nascente del cinema e della televisione italiani. Ha vinto il premio internazionale Ennio Flaiano per la sua interpretazione di Lila e il prestigioso Globo D’Oro come Giovane Promessa. Frequenta la terza media, gioca a calcio come attaccante e centrocampista nella squadra Campania Puteolana Academy, odia il bullismo e la violenza e fa di tutto per combatterli. Il suo sogno è continuare a fare l’attrice.