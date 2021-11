Conferimento del premio "Busch Innovation in Vacuum" 2020: (da sinistra a destra) Dr. Karl Busch, Ayhan Busch, Oyvind Hansen Billing (direttore generale di Busch Vakuumteknikk AS), Hans-Christian Felde (direttore acquisti di Quantafuel ASA), Ayla Busch, Kaya Busch

Il premio "Busch Innovation in Vacuum" 2020 è stato vinto dalla società norvegese Quantafuel ASA. Utilizzando le pompe per vuoto ad anello liquido DOLPHIN di Busch, Quantafuel ha sviluppato una tecnologia che sta contribuendo a risolvere il problema globale dei rifiuti, trasformando i rifiuti di plastica in prodotti di valore.

Ogni anno Busch Vacuum Solutions assegna il premio "Busch Innovation in Vacuum", conferendo questo riconoscimento a individui o aziende ideatrici di soluzioni particolarmente innovative, che impiegano la tecnologia del vuoto a vantaggio delle persone e dell'ambiente. Il premio "Busch Innovation in Vacuum" fu indetto per la prima volta nel 2013 per celebrare il cinquantesimo anniversario di Busch.

Quantafuel sviluppa una tecnologia che sta contribuendo a risolvere il problema globale dei rifiuti. In collaborazione con partner dedicati, sono riusciti a raggiungere il duplice obiettivo di riciclare plastica di basso valore e gestire i rifiuti in modo sostenibile. E Busch Vacuum Solutions è uno di questi partner, in grado di fornire la tecnologia del vuoto necessaria per generare il processo di pirolisi, in grado di conferire una seconda vita ai rifiuti di plastica. Trasformando quasi tutti i tipi di rifiuti di plastica in carburanti e sostanze chimiche ecosostenibili, Quantafuel sta contribuendo in modo significativo a ridurre l'inquinamento e le emissioni.

Le due aziende sono legate da un rapporto di stretta collaborazione, Busch supporta Quantafuel nello sviluppo di un processo di pirolisi innovativo, che prevede la fusione di ogni sorta di rifiuto di plastica riciclata e la produzione di olio minerale dal gas di pirolisi. Lo stesso olio minerale si ottiene durante il processo di fusione. Le pompe per vuoto ad anello liquido DOLPHIN di Busch vengono utilizzate per il degassaggio durante il processo di pirolisi. Il gas viene quindi compresso per un ulteriore trattamento a valle, mediante la tecnologia del vuoto.

Questo processo innovativo rende il riciclo di rifiuti di plastica molto più ecologico. La soluzione di Quantafuel dà valore ai rifiuti di plastica, trattando la plastica usata come una risorsa preziosa e trasformandola in prodotti nuovi. Per questo motivo Busch ha conferito a Quantafuel il premio "Busch Innovation in Vacuum". Hans-Christian Felde di Quantafuel ha ricevuto il premio presso la sede centrale di Busch Vacuum Solutions di Maulburg, in Germania, in occasione di una cerimonia ufficiale.