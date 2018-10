Storia del caminetto francese

La storia dei caminetti si è evoluta quando i primi due importanti progettazioni sono emerse nel XVIII secolo.

La prima fu l'introduzione della camera di convezione per il camino che migliorò notevolmente l'efficienza di caminetti e stufe a legna. Il flusso d'aria era una nuova scoperta che richiedeva l'estrazione di aria da un seminterrato e l'apertura di un'area più lunga nella parte superiore. Poi, nel tardo 18 ° secolo, i caminetti furono progettati con un focolare alto e poco profondo per attirare il fumo verso l'alto e fuori dall'edificio. Il design superficiale ha anche migliorato notevolmente la quantità di calore radiante proiettata nella stanza.

Nel tempo i disegni dei caminetti sono cambiati da una necessità funzionale a un interesse puramente visivo.

Camino del XVIII secolo

Per secoli i francesi hanno istituito un punto fisso di design come leader nella progettazione di caminetti e nell'efficienza del riscaldamento. E quando si parla di cottura a legna e riscaldamento a legna, Godin e Cheminee Philippe da oltre 2 secoli in Francia sono i produttori per eccellenza. Oggi sono noti a livello internazionale per il loro significativo contributo all'industria del riscaldamento a legna e della cottura a legna, guadagnandosi la reputazione di leader in termini di design, innovazione e tecnologia.

Nell'appartamento di Napoleone Bonaparte vicino a Parigi possiamo osservare la squisita opulenza della stanza decorata in oro e il magnifico camino all'interno dell'appartamento a Fontainebleau.

Il camino acquisì popolarità commerciale all'inizio del XVIII secolo, quando l'installazione di un bel camino nelle case dei ricchi signori francesi ed europei fu un segno di prestigio.

Disegni del camino del paese francese

Nelle case della campagna francese il camino aveva un aspetto più rustico, tuttavia la facciata imponente era una caratteristica distintiva dell'ambiente, essendo il punto focale per le riunioni e l'interazione sociale. Nel passato la famiglia si rilassava davanti al caminetto fumando una pipa, facendo un ricamo, leggendo o ascoltando musica.

Disegni di camino tradizionali

Il camino classico e tradizionale francese è ancora oggi popolare in Francia. L'introduzione e la coesione del classico stile provenzale e rinascimentale francese con interni moderni è una scelta di interior design sia casalinghi che commerciali.

Design di caminetti contemporanei / minimalisti

I nuovi modelli di caminetti contemporanei sono ideali per la casa moderna e ci sono molte opzioni di design. La straordinaria semplicità di un camino in legno sottile è la caratteristica perfetta in un interno minimalista e aggiungerà un tocco di calore e atmosfera all'ambiente.



Con il contributo di LePietre.Srl