L’arte in favore degli ospedali madoniti. Il sindaco Pietro Macaluso apprezza l’iniziativa della PUTIA art gallery di Castelbuono e degli artisti che hanno messo a disposizione le proprie opere in favore dei nosocomi di Cefalù e Petralia Sottana.

Per sottolineare l’importante iniziativa riportiamo di seguito il comunicato con tutte le informazioni necessarie.

In linea con la propria missione dedicata al territorio, a Castelbuono PUTIA art gallery indossa una nuova veste e diventa PUTIA heart gallery per lanciare un’iniziativa di beneficienza in favore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - al di là della sua probabile identificazione come “Covid hospital” - e dell’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana.

PUTIA ha invitato circa 20 riconosciuti artisti siciliani a donare una o più opere per lasciare un segno non solo materiale ma anche etico e politico. E’ fondamentale oggi partecipare alla causa comune per arginare la minaccia del COVID-19: rinforzando le strutture sanitarie del territorio in prima linea, donando o semplicemente restando a casa.

Gli artisti hanno accolto la nostra proposta con prontezza, generosità e slancio, e grazie a loro le opere saranno disponibili al 50% del loro valore per chiunque facesse una donazione di almeno il 50% del valore dell’opera scelta direttamente a uno dei due ospedali indicati.

Mentre ci si sente sospesi in un futuro incerto, la galleria d’arte PUTIA rinnova la convinzione che valorizzare le eccellenze del territorio sia il modo giusto e necessario - oggi più di ieri - per alimentare circoli virtuosi, non solo economici, di crescita e cambiamento.

Per aderire:

Le opere sono visionabili all’indirizzo: https://putia.eu/pages/coronavirus Per riservare una o più opere sarà sufficiente inviare una e-mail a info@putia.eu con le seguenti informazioni: Opera scelta; Nome, Cognome e indirizzo di spedizione; Numero di telefono Una volta verificata la disponibilità, potrete effettuare la donazione (con importo minimo del valore scontato dell'opera) e inviarci relativa ricevuta di pagamento (screenshot o ricevuta della mail) allo stesso indirizzo.

Ripetiamo: la donazione è da effettuare direttamente ad una delle due strutture (scegliete liberamente, qui di seguito riepilogheremo le modalità) ed è sufficiente dimostrarci di averlo fatto

Ospedale G. Giglio di Cefalù (crowdfunding su gofundme) Ospedale Madonna dell'alto di Petralia Sottana, tramite bonifico sul conto corrente intestato al Comune di Petralia Sottana (IBAN: IT20 G089 7643 5100 0000 0310 297 - BIC: ICRAITRRR40)

Le opere saranno consegnate o spedite quando verrà riaperta la galleria.

Per ulteriori info: info@putia.eu o telefonicamente +39 351 900 2555.

Ringraziamo di cuore gli artisti per aver supportato la nostra iniziativa: