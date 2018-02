Mercantia 2018 – "Tra la Terra e il Cielo”

31° Festival Internazionale del Quarto Teatro

Certaldo (Firenze), dal 11 al 15 luglio 2018

Superata la 30esima edizione, Mercantia, il Festival che più di ogni altro ha fatto conoscere il teatro di strada in Italia – con i suoi 50.000 spettatori annui, gli oltre 100 spettacoli per festival, il catalogo del teatro di strada che ha dato voce a migliaia di gruppi teatrali, le produzioni originali, i convegni, ecc… - si rinnova e diventa “Festival internazionale del Quarto Teatro”.

La 31° edizione, “Mercantia 2018 – Tra a Terra e il Cielo”, da mercoledì 11 a domenica 15 luglio, sarà quindi una nuova partenza.

Ci saranno sempre, in programma, oltre 100 eventi e spettacoli per sera, tra teatro, street band, parate di strada, danza, mimo e altro ancora sui palchi naturali che sono piazze e strade, giardini e torri, cripte e colline del borgo medievale di Certaldo Alto, il paese di Giovanni Boccaccio.

Ma una rinnovata e diversa attenzione sarà data a tutto il Festival e in particolar modo a due aspetti: il teatro “domestico” ad alto valore relazionale, fatto tre le mura delle case di Certaldo Alto; i progetti internazionali sull’arte del buffone, alla riscoperta delle origini della teatro di strada.

"Mysteries & Drolls", progetto di ricerca teatrale in chiave europea e interculturale sulla reinterpretazione dei linguaggi del teatro medievale, delle arti giullaresche, sulle forme del sacro e dell'istrionico, porterà a Certaldo – comune capofila – spettacoli in collaborazione con Festival of Fools di Belfast (Irlanda del Nord), Gliwice (Polonia), Teatre A di Lorrach (Germania), Tempus Fugit e Elche di Alicante (Spagna).

“Account – relazioni (Il teatro è vita e la vita è teatro)”. Una nuova sezione del festival, che aprirà le quattro mura domestiche di tante abitazioni del borgo di Certaldo come luoghi ideali di un nuovo teatro, il Quarto Teatro, che valorizzi la relazione umana e il rapporto tra attore e spettatore.

Come spiega il direttore artistico Alessandro Gigli

“E’ tempo di allontanare il teatro dalla gente e avvicinarlo ad ogni persona, dare modo alla persona di cercare il suo teatro. In un tempo di resistenza culturale alle violenze, alle degenerazioni, alle banalizzazioni, il teatro si fa in un piccolo borgo come si fosse intorno ad un falò in cima ad una montagna… Bisogna guardarsi negli occhi, guardare negli occhi, cuore a cuore e porsi domande…”

“Il “Quarto Teatro”, naturale sviluppo del “Teatro da quattro soldi” - un teatro che fosse povero e di strada, teorizzato a fine anni ’80 con la nascita di Mercantia nacque – si chiama Quarto perché nel “Terzo Teatro” è stato seminato, ma non si è fermato lì, Quarto perché quattro sono i punti cardinali, e quattro gli arti del corpo e noi siamo “animali teatrali” e non vogliamo continuare ad essere bipedi presuntuosi, arroganti e distruttori. Quarto teatro per aprire ad una “quarta dimensione”, uno spazio di sperimentazione, per un teatro magico e religioso che disegni nuove architetture e geometrie relazionali”.

Aggiornamenti e info: www.mercantiacertaldo.it o www.facebook.com/mercantia