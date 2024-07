E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Quello che vorrei”, il nuovo singolo di Roberta Tondelli, Antonio Spenillo e Mauro Spenillo, un brano che racconta il sentimento di inquietudine e di smarrimento che si prova quando non si riesce a dimenticare una storia importante. Ci si sente, confusi, smarriti, si perde il proprio equilibrio, non credendo più nelle persone e in altre storie. Tutto quello che conta è ritrovare accanto quella persona per tornare ad amare e a sorridere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=M3va13nDjIU

Questo videoclip – spiega Roberta - nasce da una mia idea, unita al consenso degli autori, Antonio e Mauro Spenillo, per regalare al pubblico immagini che raccontino, in qualche modo, una canzone che trovo particolarmente intima e di gran sentimento. La regia è a cura di Alessandro Freschi (frè).

Il brano è stato arrangiato, realizzato e mixato da Mauro Spenillo per l’etichetta SM Project.

Hanno suonato: Piano Rhodes, drum machine e tastiere: Mauro Spenillo; Chitarre: Vincenzo Battaglia; Bass sinth: Antonio Spenillo; Batteria: Mario Romeo; Tromba: Gianfranco Campagnoli

Roberta Tondelli, cantante di Torre del Greco (Na). Fin da bambina scopre un amore profondo per la musica e per il canto. A 16 anni inizia a studiare e a fare le sue prime esibizioni in pubblico. Nel 2013 partecipa al "Festival di Castrocaro" e nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico "CANTERO'... PER CHI MI VUOLE ASCOLTARE". 2018 Festival di Napoli, con il suo inedito Femmena. Nello stesso anno inizia la collaborazione con IRMA Records. Dal 2019 ad oggi tanti sono stati i concerti tenuti nei teatri e nelle piazze di tutta la Campania e tante le collaborazioni artistiche. A Gennaio 2024, produce e pubblica un nuovo lavoro discografico, in vinile e CD; "Tutta 'a vita affacciata all’ammore" contenente 11 tracce tra inediti e cover. Attualmente in promozione con il terzo singolo estratto "QUELLO CHE VORREI", brano cantato a tre voci, con i fratelli Spenillo, autori dello stesso.

Antonio Spenillo, cantautore che suona il piano e scrive canzoni per sé e per altri. Ha partecipato come autore al Festival di Sanremo 2008, con la canzone “Signorsì”. Nel 2014 pubblica il suo primo album “C’è tutta una vita da scrivere e da fumare sopra il caffè”. Nel 2021 scrive, insieme al fratello Mauro, "Doje Parole" per Roberta Tondelli ft. Monica Sarnelli. Nel 2022 scrive con Mauro Spenillo, Andrea Sannino e Franco Ricciardi, la sigla di “Domenica In” dal titolo “Un giorno eccezionale”. Nel Maggio 2024 è uscito il suo nuovo lavoro discografico “Quello che resta” con etichetta Uanema Record. Attualmente in promozione con il brano "Quello che vorrei" cantato a tre voci da lui, Roberta Tondelli e Mauro Spenillo, scritto da lui e Mauro.

Mauro Spenillo: Nel 1998 apre, con Antonio De Carmine, uno studio di registrazione nella torre del castello Maschio Angioino, a Napoli. Dopo esser venuti a contatto con ambienti della cultura musicale, danno vita al loro progetto artistico, Principe e Socio M. Nel 2000 vengono chiamati da Vincenzo Micocci, che li porta al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, con la canzone Targato NA! Nel 2015 Mauro scrive il brano Abbracciame, con l'artista napoletano Andrea Sannino, di cui cura l'intera produzione artistica. Nel 2022 scrive insieme ad Andrea Sannino e Franco Ricciardi e Antonio "Un giorno eccezionale" sigla di Domenica In nella stagione 2022/2024 curandone entrambe le produzioni. Nel 2020 Abbracciame diventa disco d'oro ed a Giugno 2024 disco di platino.