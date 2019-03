Mercati sollevati: la Brexit "no deal" è stata scongiurata

Dopo aver bocciato l'intesa già raggiunta tra la May e la UE, il Parlamento inglese ha bocciato anche l'ipotesi di un'uscita senza accordo dall'Unione europea.

Non appena l'ipotesi di una hard Brexit è stata scongiurata, la notizia ha fatto piacere ai mercati che subito hanno spinto con forza la sterlina britannica in alto.

La valuta britannica, infatti, è volata verso quota 1,3270 contro il dollaro, facendo registrare un incremento dell’1,5%. Un balzo in avanti che non è mancato neppure nel raffronto con l'euro e lo yen.

Ma c'è il rischio che questo sia comunque un fuoco di paglia, visto che una via d'uscita all'attuale stallo dovrà essere indicata... anche se il Governo guidato dalla May non sembra in grado di poterlo fare.