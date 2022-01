C'è un settore in Italia che continua a crescere, anche malgrado la crisi Covid che ha provocato un brusco rallentamento dell'economia. Si tratta del settore degli agriturismi, che sono in numero crescente ormai da 13 anni. Durante questo lasso di tempo sono comparse quasi 8mila aziende in più.

Infatti, in base agli ultimi dati Istat, il numero di aziende agrituristiche attive è salito a 25.060, interessando maggiormente il nord-est e il meridione.

Negli ultimi 13 anni, a livello nazionale, la crescita del numero di aziende agrituristiche in Italia è stata del 41,4%, pari a circa 7.340 strutture in più.

I dati relativi al 2020 ci dicono che più della metà dei comuni italiani (63%) ospita almeno un agriturismo (58% nel 2011). I comuni con almeno un agriturismo sono 4.979. Inoltre in alcune regioni, come Toscana e Umbria, il 97% dei comuni della regione ha aziende agrituristiche sul territorio.