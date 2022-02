Dopo il successo registrato in tutto il mondo, arriva la nuova edizione italiana del libro A Complaint Free World di Will Bowen. “Io non mi lamento”, edito da Arte di Essere & Trigono Edizioni, lancia una sfida che ha già coinvolto più di 12 milioni di persone nel mondo: “Vuoi cambiare la tua vita? Allora, smetti di lamentarti!”.

Il metodo proposto dall’autore punta a rompere l’abitudine a lamentarsi cronicamente, trascorrendo 21 giorni di fila senza emettere una sola lamentela: l’aiuto pratico arriva da un braccialetto viola con la scritta “A Complaint Free World”, allegato al libro e da indossare come promemoria. Ogni volta che si cade nella tentazione di lamentarsi, criticare o giudicare, si cambia polso al braccialetto e si ricomincia a contare i giorni da capo. Così facendo si acquisirà una nuova abitudine che cambierà in meglio ogni aspetto della propria esistenza.

«Con questa pratica si diventa consapevoli dei propri schemi reattivi e delle proprie parole: cambiandole, cambieranno di conseguenza anche i propri pensieri e di conseguenza la propria vita», spiega Will Bowen.

Nel corso degli anni, il metodo della non lamentela ha coinvolto anche personaggi celebri, come Oprah Winfrey, che ha ospitato Will Bowen nel suo show, e Maya Angelou, la poetessa e attivista dei diritti umani, che ha scritto l’introduzione al suo libro, definendo l’autore come “uno dei suoi grandi eroi spirituali”.

Il libro di Will Bowen è diventato un best-seller internazionale che ha venduto oltre 3 milioni di copie, tradotto in 30 lingue ed è una lettura consigliata in varie università e aziende.



A PROPOSITO DELL’AUTORE

Will Bowen, pastore statunitense, è il fondatore del movimento Complaint FreeⓇ. A luglio del 2006, ha distribuito 250 braccialetti di gomma viola invitando le persone a usarli come strumento per smettere di lamentarsi. L’idea,diventata nel 2007 il libro “A Complaint Free World”, è esplosa in tutto il mondo: ad oggi, più di 12 milioni di braccialetti viola “Io non mi lamento” sono stati distribuiti a persone di 106 diversi paesi. Bowen è apparso in programmi televisivi e magazine di successo negli Stati Uniti, tra cui Oprah, Dr. Oz, Forbes, NBC’s Today Show, CBS Sunday Morning, The ABC World News, Fox News, People, Newsweek, The Wall Street Journal e ChickenSoup for the Soul.