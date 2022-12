“Non capisco” è il singolo che segna l’esordio discografico del rapper Bario, già disponibile nei principali store digitali (Etichetta Rosso Al Tramonto – Edizioni Il Branco Publishing).

“il mio nemico è in carne ed ossa ha un nome si chiama Bario/ lui mi conosce Bene ma ogni volta che parliamo/ finisce che litighiamo che neanche noi ci capiamo…” Questi sono alcuni versi estratti dal testo della canzone.

Bario: “Questo è un brano che esprime dubbi e perplessità su molti aspetti della mia vita e di ciò che mi circonda, su atteggiamenti e comportamenti miei e di chi mi sta accanto.”

Riccardo Barioli a.k.a. Bario nato a Zaporiggia in Ucraina il 13 Giugno 1999 viene da Brugherio Monza e Brianza e fa rap da quasi dieci anni. La passione per la musica c’è da sempre e il rap è il veicolo più diretto e immediato per esprimersi e trasmettere il proprio messaggio. Di recente ha fatto un mixtape e questo è il primo singolo ufficiale.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pRCZmS4SqUI

Link social: https://www.instagram.com/invites/contact/?i=ll12b3ms2eu0&utm_content=j6v0yp