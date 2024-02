I Rue de Paradis, band emergente che ha già conquistato l'attenzione degli appassionati di musica, ha recentemente fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo discografico con l'uscita dell'album d'esordio, che porta il semplice nome del gruppo. Questo lavoro rappresenta un capitolo significativo nella carriera della band friulana, che si distingue per la sua vena creativa e uno spiccato accento nel panorama del rock americano.

L'album, disponibile su tutte le piattaforme digitali, offre un viaggio emozionante attraverso tredici brani che raccontano storie profonde di vita, amore e avventure. La voce riconoscibile di Raffaele Campeotto e le intricate linee di chitarra caratterizzano un sound irresistibile che promette di catturare l'attenzione degli ascoltatori fin dalla prima nota.

La mescolanza di stili presente nei brani è un elemento distintivo dell'album, con influenze che spaziano dal pop all'elettronica alla new wave degli anni '80. Questa diversità musicale offre un'esperienza coinvolgente e variegata, che si presta ad apprezzamenti da parte di un pubblico ampio.

Il processo di registrazione, iniziato nel settembre 2020, ha visto la band affrontare le sfide legate alla pandemia, ma il risultato finale è un'opera intensa e ben curata. Nico Odorico, degli Angel’s Wings Recording Studio, ha svolto un ruolo chiave nella guida del processo di registrazione e mixaggio, contribuendo a plasmare un magma sonoro che promette di trasformarsi in performance intense durante i futuri concerti.

Il debutto ufficiale dei Rue de Paradis è stato anticipato dall'uscita dei primi singoli, tra cui il notevole "Pacific Coast Highway", che ha guadagnato prestigio con l'inclusione in playlist di Spotify come "All New Rock", seguita da oltre 430.000 followers. Questo riconoscimento precoce ha alimentato l'entusiasmo tra i fan, creando un'attesa palpabile per l'album completo.

La band, composta da Raffaele Campeotto, Luca Appolonio, Diego Beltramini e Riccardo Zamolo, ha dedicato particolare attenzione ai dettagli compositivi, affinando il proprio sound per offrire un'esperienza musicale nella scena rock contemporanea.