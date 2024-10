Incidente stradale mortale sulle strade del Catanese. L’ennesima tragedia si è registrata questa mattina sulla A18, la Catania-Messina al chilometro 48, in direzione della città dello Stretto ed all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo.

Il bilancio è pesante: un morto e 4 feriti. Sul posto sono arrivate 7 ambulanze e l’elisoccorso del 118 per soccorrere i feriti, i Vigili del Fuoco di Riposto e Acireale, per mettere in sicurezza l’area e assicurare assistenza ai soccorritori. Sul luogo, anche la Polizia Stradale di Catania e di Giardini Naxos per i rilievi e la gestione della viabilità.

La dinamica è in fase di ricostruzione. Sembrerebbe che il conducente di un autocarro, che trasportava prodotti alimentari, dopo aver perso il controllo si è ribaltato su di un fianco e proprio in quel momento è sopraggiunto un’auto che non ha potuto evitare l’impatto. A bordo di quest’ultimo mezzo viaggiava una famiglia: padre, madre e figlio.

A perdere la vita, il ragazzo. I genitori invece sono stati trasportati, in codice rosso, all’ospedale di Taormina. Le loro condizioni sarebbero gravi. A restare feriti almeno un altro paio di persone, delle quali si stanno verificando le condizioni.