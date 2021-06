Quasi contatto al via del GP d'Olanda di MotoGP tra le due Yamaha di Vinales e Quartararo con quest'ultimo che prende la testa della corsa sul TT di Assen seguito dalla Ducati ufficiale di Bagnaia che a metà giro si porta in testa per rimanervi fin quasi alla fine del sesto, quando il francese della Yamaha riesce a sfruttare una traiettoria leggermente larga del pilota italiano, prendendo la testa della corsa.

A quel punto Quartararo, potendo sfruttare al meglio le potenzialità della sua moto, riesce a portare oltre il secondo il distacco dagli inseguitori le cui fila cominciano però a sfaldarsi.

A 17 giri dal termine, Bagnaia, secondo, se la deve vedere con la LCR Honda di Nakagami che, nel giro successivo, riesce a portarsi al secondo posto, per poi essere nuovamente superato nel primo rettilineo a disposizione della Ducati. Ad incalzare i due, Vinales, Zarco (Pramac), Mir (Suzuki) e, leggermente in ritardo, Oliveira (KTM).

A 14 giri dal termine, si ripete quanto visto in precedenza tra Nakagami e Bagnaia, con quest'ultimo che si riprende la posizione sul rettilineo dei box.

A 12 giri dal traguardo arriva una doppia "disgrazia" per la Ducati. Cade Miller alla curva 5 e Bagnaia sconta la penalità di un long lap inflittagli per aver infranto due volte il limite del tracciato, ritrovandosi di botto ottavo.

Nei giri successivi, mentre Vinales cerca di ricucire su Quartararo, Mir si porta al terzo posto, confermando come lo scorso anno l'affidabilità della Suzuki sulla distanza, anche se alle sue spalle Zarco e Oliveira lo incalzano da vicino, mentre Bagnaia, sesto, prova a ricucire gli oltre tre secondi che lo separano dal lottar per il podio.

Nulla cambia nei giri successivi e le posizioni riassunte in precedenza sono quelle con cui i piloti tagliano il traguardo. Da segnalare il settimo posto di Marc Marquez partito dall'ultima fila e l'ennesima prova negativa di Valentino Rossi finito fuori pista nella prima parte di gara.

La MotoGP va in vacanza e tornerà di nuovo tra un mese in Stiria sul Red Bull ring di Spielberg per il GP d'Austria.