D:Side, label di Jaywork Music Group che propone techno, trance e new dream presenta la sua prima compilation su cd, "D:Side Dream Parade"

E' una selezione da sogno di 16 tracce curata da Sammy Love con una bonus track firmata da Gianni Parrini. E' un cd imperdibile per tutti gli appassionati della musica che ha fatto la storia. Perché la musica che ha fatto la storia è bella da ascoltare anche tramite un supporto, non solo in streaming. Il cd parte decisamente bene con Lamuh - "Phenix" in un remix edit a cura di Sammy Love & Enea Marchesini e si chiude appunto con "Celestial", brano prodotto da Gianni Parrini e Ricky Galliano... nel mezzo, tanti brani da non perdere, ognuno con un ritmo appena un po' diverso.

D:Side Dream Parade è perfetta per chiunque amici la musica che mentre fa ballare fa battere forte il cuore, in tutti i suoi colori.

Jaywork Music Group è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.



Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.