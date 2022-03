Joe Biden vieta le importazioni di bevande alcoliche, pesce e diamanti dalla Russia. Pertanto niente più vodka e caviale.

Incalzato dal presidente ucraino Zelensky che continua a chiedere un maggiore impegno dell'occidente nella guerra in Ucraina, Biden ha rilasciato una dichiarazione congiunta a nome del G7 in cui - in sette punti - si elencano nuove ulteriori sanzioni nei confronti della Russia e di quei russi che possano aiutare il regime di Putin.

Tra le nuove sanzioni Biden ha annunciato che i membri del G7 ed un altro nutrito numero di nazioni aderenti al WTO chiederà per la Russia la revoca dello status di nazione favorita facendo sì che i dazi dei prodotti importati dalla Russia non siano più agevolati, rendendone così più complicate le esportazioni.

Questa la dichiarazione di Biden...