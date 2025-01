Il 19 Gennaio è scomparsa a 99 anni Eva Klein, nata Fisher, biologa e immunologa ungherese naturalizzata svedese, meglio conosciuta per aver guidato la scoperta dei linfociti NK e lo sviluppo delle linee cellulari del linfoma di Burkitt negli anni '60. Era sposata con George Klein, nato Klein György, deceduto nel 2016.

Nata in Ungheria nel 1925, la Klein ha lavorato all'Istituto Karolinska dopo aver lasciato l'Ungheria nel 1947. Le sue scelte di vita e di carriera come giovane donna ebrea furono limitate dalla discriminazione, e sopravvisse alle ultime fasi dell'occupazione tedesca in clandestinità. Medico con un dottorato in biologia, ha lavorato nel campo dell'immunologia del cancro e della virologia. Ha perseguito le proprie linee di lavoro e ha lavorato a stretto contatto con suo marito George Klein. Entrambi sono considerati i fondatori dell'immunologia del cancro. Hanno tre figli.

Avrebbe compiuto 100 anni tra 3 giorni, il 22 Gennaio.