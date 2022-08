Il nome del progetto è inequivocabile, i protagonisti di questa collezione di non fungible token saranno delle vere e proprie opere d’arte del famoso artista.



Banksy Walled Off Hotel

Al centro di questo progetto vi sono 1000 stampe originali provenienti dal Banksy Wallet Off Hotel di Betlemme.

Per chi non lo sapesse, l’Hotel in questione è una boutique hotel progettata dallo street artist Banksy in collaborazione con altri creativi.

L’hotel è situato vicino alla controversa West Bank, il muro che dal 2002 divide Israele dai territori Palestinesi.

Le stampe originali sono state dipinte a mano dal team di Banksy e sono state vendute ai clienti del Banksy Walled Off Hotel di Bethlehem tra il 2017 e il 2019.

Curatori ed esperti stimano che il numero complessivo dei piccoli frame si aggiri intorno ai 6000 pezzi.





Banksy Walled Off Hotel Box Set

Dietro questo ambizioso progetto vi è LCD Lab che sta cercando di creare una forte connessione tra il mondo dell’arte tradizionale e quello degli NFT.

LCD Lab è stato fondato dall’ artista francese Léo Caillard, brillante creativo noto sia per le sue capacità scultoree che per i suoi non fungible token.

LCD Lab ha progettato 1000 Radar Rat ispirati a Banksy abbinandoli a 1000 dei noti cofanetti.

Ogni topolino (soggetto principale degli NFT) ha tratti diversi, tratti che determinano il livello di rarità delle opere digitali ma che, allo stesso tempo, non incidono sulla tela ad esso abbinata.

Quindi, ricapitolando, ogni Non Fungible Token sarà collateralizzato con uno dei Box Set Banksy. L’utente non potrà scegliere quale cofanetto ricevere, esso infatti verrà selezionato casualmente.

Per garantire la piena trasparenza e l’autenticità delle opere, i 1000 pezzi saranno autenticati da un esperto d’arte e verranno spediti all’utente assieme alla fattura originale dell’hotel che funge da certificato.

Ad oggi il valore di un singolo Banksy Box Set è tra 2500-4000 euro in Asia e tra i 1500-2500euro in Francia.



Come funziona esattamente l’acquisto

Ogni utente interessato potrà acquistare l’NFTdi LCD Lab su Magic Eden Launch Pad o sul mercato secondario.

Successivamente potrà scegliere di:

Tenere l’NFT nel tuo wallet, ipotizzando un rialzo del prezzo futuro.

Bruciare l’NFT sul sito Web LCD Lab così da poter riscattare e ricevere gratuitamente la versione fisica ad esso collateralizzata.

Ovviamente in questo momento i 1000 Banksy Box Set sono conservati in un caveau sicuro e gli NFT possono essere bruciati in qualsiasi momento.

Va da sé che più NFT verranno bruciati, minore sarà la supply.



Roadmap

Livemint in Parigi. Il progetto sarà lanciato in grande stile, il 14 Settembre infatti si terrà il Lauch Party, una grande inaugurazione artistica associata al VIP livemint nel centro di Parigi.

L’inaugurazione coinvolgerà 25 artisti grazie al patrocinio della Galleria Strouk e di Magic Eden.