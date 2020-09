È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare la pandemia contenute nel Dpcm del 7 agosto 2020.

Come annunciato dal ministro della Salute Speranza, restano in vigore fino al 7 ottobre anche le disposizioni contenute nell'ordinanza del 12 agosto 2020 e nell'ordinanza del 16 agosto 2020, tuttavia il Dpcm prevede la possibilità per chi si trova all'estero di entrare in Italia per raggiungere la persona (cittadino europeo e di Stato terzo soggiornante di lungo periodo), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Il Dpcm aggiunge gli allegati 21 e 22, relativi alla gestione dei casi di Covid-19 nelle scuole e nelle università.

Le attività dei servizi educativi e l'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado riprendono il regolare svolgimento dell'anno scolastico, anche sulla base delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità, allegate al Dpcm.

Le attività didattiche e curriculari nelle Università sono svolte nel rispetto delle linee guida del ministero dell'Università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie.

Allegate anche indicazioni per il trasporto pubblico e il trasporto dedicato delle scuole.