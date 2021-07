Fino a poco tempo fa c'era una certa euforia riguardo al mercato cinese, soprattutto in funzione della ripresa dell'economia del dragone che è stata davvero importante.

Di recente, invece, lo scenario si è un po' "incrinato", dopo che Pechino ha deciso di intervenire sulle Big Tech locali che operano nel settore della distribuzione via Internet.

Mossa che gli investitori non hanno apprezzato, vendendo titoli e valuta, per il timore delle ricadute su fatturato e utili causate dalle restrizioni del governo che, come conseguenza, potrebbero avere ripercussioni anche sulla capacità per tali aziende di effettuare nuovi investimenti, in modo da potersi sviluppare e crescere.