Zelensky ha rimpiazzato il comandante in capo delle forze armate ucraine, sostituendo il generale Valerii Zaluzhnyi con il generale Oleksandr Syrskyi.

Questo l'annuncio:

"Oggi ho incontrato il comandante in capo Valerii Zaluzhnyi. Questa è stata una delle centinaia di conversazioni che abbiamo avuto durante questa guerra. Quasi due anni di analisi continua di ogni situazione. Abbiamo discusso della prima linea. ... Dobbiamo essere onesti: la sensazione di stagnazione soprattutto al sud e le difficoltà nelle battaglie nella regione di Donetsk hanno influenzato l’umore dell’opinione pubblica. Gli ucraini parlano meno spesso di vittoria. Tuttavia, lo spirito ucraino non ha perso la fiducia nella vittoria. L’Ucraina conserva la sua occasione storica. È nostro dovere realizzarlo. ...Sono grato al generale Zaluzhnyi per i due anni di difesa. Sono grato per ogni vittoria che abbiamo ottenuto insieme e grazie a tutti i guerrieri ucraini che sopportano eroicamente il peso di questa guerra.Oggi abbiamo avuto una discussione franca sui cambiamenti necessari nell’esercito. Cambiamenti urgenti. Ho offerto al generale Zaluzhnyi di continuare a far parte della squadra statale ucraina. Gli sarei grato per il suo consenso.Oggi ho deciso di rinnovare la guida delle Forze Armate dell'Ucraina.Non si tratta di cognomi. E non certo di politica. Si tratta del sistema del nostro esercito, della gestione delle forze armate ucraine e dell'attrazione dell'esperienza dei comandanti sul campo di battaglia di questa guerra. ... Abbiamo bisogno di un approccio diverso soprattutto nei confronti delle rotazioni. Un approccio diverso alla gestione della linea del fronte. Un approccio diverso alla mobilitazione e al reclutamento. ... Da oggi un nuovo gruppo dirigente assume la guida delle Forze armate ucraine. ... Ho avuto decine di conversazioni con comandanti di vari livelli. In particolare, oggi ho parlato con i generali di brigata Andriy Hnatov, Mykhailo Drapatyi, Ihor Skibiuk e i colonnelli Pavlo Pallisa e Vadym Sukharevskyi.Tutti loro sono presi in considerazione per posizioni di comando nell'esercito. E serviranno sotto la guida del comandante ucraino più esperto, il comandante del campo di battaglia, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi. Ha un'esperienza di successo nel campo della difesa: ha guidato l'operazione di difesa di Kiev. Ha anche un'esperienza di successo nell'offensiva: l'operazione di liberazione di Kharkiv. Ho nominato il colonnello generale Syrskyi comandante in capo delle forze armate ucraine. ... Mi aspetto i seguenti cambiamenti nelle Forze Armate dell'Ucraina nel prossimo futuro:è necessario presentare un piano d’azione realistico e dettagliato per le forze armate ucraine per il 2024. Bisogna tenere conto della situazione reale sul campo di battaglia attuale e delle prospettive.Ogni brigata combattente in prima linea deve ricevere armi occidentali efficaci, e deve esserci un’equa ridistribuzione di tali armi a favore della prima linea.I problemi logistici devono essere risolti. Avdiivka non deve aspettare che i generali scoprano in quali magazzini sono bloccati i droni.Ogni generale deve conoscere il fronte. Se un generale non conosce il fronte, non serve l’Ucraina.Il numero eccessivo e ingiustificato del personale in sede deve essere adeguato.È necessario istituire un efficace sistema di rotazione nell'esercito. Come base si può utilizzare l’esperienza di alcune brigate combattenti delle Forze Armate dell’Ucraina e delle unità del Servizio statale della guardia di frontiera dell’Ucraina, dove tale sistema è in vigore. Le rotazioni sono obbligatorie.È evidente la necessità di migliorare la qualità dell’addestramento dei guerrieri: solo i soldati addestrati possono essere in prima linea.Nella struttura delle Forze Armate si sta creando un nuovo tipo di forze: le Forze dei sistemi senza pilota. Il primo comandante deve essere nominato.Nei prossimi giorni il comandante in capo Syrskyi presenterà i nuovi quadri delle forze armate ucraine.L’anno 2024 potrà essere un anno di successo per l’Ucraina solo se verranno apportati cambiamenti effettivi al nucleo della nostra difesa, ovvero le Forze Armate ucraine. Siamo tutti orgogliosi del nostro esercito. E dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere affinché l’esercito ucraino diventi un esercito vittorioso".