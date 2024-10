Un tour di quaranta tappe in altrettante città italiane

Milano, 23 ottobre 2024 – Alpitour World annuncia la nuova edizione di “Condividere”, il suo tradizionale evento dedicato all'incontro, allo scambio e alla formazione sulle novità invernali per le Agenzie di Viaggio.

Con partenza il 29 ottobre e termine il 14 novembre, il nuovo roadshow si articolerà in 40 tappe in tutta Italia. Il numero di agenti atteso, in linea con le ultime edizioni, è di circa 1.600 professionisti.

Questa edizione si inserisce in un ampio programma di eventi sul territorio italiano e di fam trip, a conferma della forte attenzione del Gruppo nei confronti del settore Trade. Solo nell’esercizio in chiusura sono stati, infatti, 63 gli eventi dedicati al Trade; 19 gli AW Days presso le sedi di Pesaro, Torino e Milano; 44 i live experience all’estero e oltre 90 le tappe dei vari roadshow.

Durante ogni tappa di “Condividere” saranno affrontate diverse tematiche: le nuove proposte per la stagione invernale dei vari Brand del Gruppo, con qualche anticipazione sulla prossima stagione estiva, le caratteristiche principali del contratto commerciale 2024/2025, le specifiche iniziative rivolte alle Agenzie di Viaggio, le promozioni riservate al cliente finale e le nuove formule assicurative per escursioni e gruppi.

In continuità con gli ultimi due anni, il roadshow ha il duplice intento di promuovere la relazione con le singole Agenzie e dare continuità al piano di responsabilità di impresa, che riveste un ruolo fondamentale nella strategia di Gruppo. In quest’ottica, gli incontri si svolgeranno in spazi legati ad imprese o associazioni attive nel volontariato, favorendo la sensibilizzazione dei partecipanti su specifiche tematiche sociali e offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte.

“Sono molto orgoglioso del percorso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni e che ci vede sempre più vicini a realtà locali, che fondano la propria attività sull’attenzione al prossimo e sulla solidarietà” – commenta Alessandro Seghi, Direttore Commerciale Alpitour S.p.A – “È gratificante vedere come il nostro settore risponda positivamente a queste iniziative, partecipando con numeri significativamente superiori rispetto alle edizioni pre-Condividere. Durante questi eventi, presenteremo i numerosi investimenti che abbiamo realizzato per offrire, solo per la stagione invernale, centinaia di migliaia di posti a disposizione delle Agenzie di Viaggio, con tante novità sia dal punto di vista delle destinazioni sia per quanto riguarda le strutture e i tour”.

