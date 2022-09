L'aumento dei contagi mi preoccupa in quanto il Covid si mescolerà alla influenza , sarà complesso trattare i casi e discernere di cosa si tratta. Potranno tra l'altro coesistere i due virus e dare problemi.

Dall'esperienza personale anche chi ha la quarta dose è stato attaccato dal virus , devo dire che in un caso di mieloma comunque tutto sta andando bene nonostante l'età e la patologia. Questo fa capire che non abbiamo vaccinato invano specialmente i super fragili.

Devo anche dire che alcune sintomatologie diciamo "benigne" quali mal di gola, tosse e dolori diffusi sembrano essere più frequenti.

Abbassare la guardia non sembra una buona cosa. Tra l'altro non dimentichiamoci che il virus circola ancora, non è morto e nel vertiginoso numero di mutazioni attuali potrebbe teoricamente riproporsi, cosa che non mi auguro, in una nuova forma aggressiva resistente agli attuali vaccini.

Analizzando il trend settimanale relativo all'andamento dei contagi, si nota che i casi negli ultimi 7 giorni sono stati 160.750, un dato del 33% maggiore rispetto ai sette giorni precedenti. In calo invece dell'8% il dato settimanale sui decessi così come quello delle persone in terapia intensiva (-14%), ma tornano invece a salire (+4,5%) i ricoveri nei reparti ordinari.

Le persone in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore sono state 440.389 (contro le 423.841 del dato precedente), quelle attualmente positive 444.389 (contro le 427.432 del dato precedente).

La regione con più casi odierni nell'ultima rilevazione sono Lombardia (+8.979), Veneto (+6.395), Piemonte (+4.561), Lazio (+3.758), Campania (+2.967) e Toscana (+2.573).