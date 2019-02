Il "Panini Tour UP! 2019" riparte da Napoli!

Torna il grande appuntamento con il “Panini Tour Up! 2019”. L’iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” avrà inizio nel weekend del 23-24 febbraio prossimi per concludersi il 31 marzo.

Il tour seguirà tre percorsi, toccando oltre 30 città in tutta la penisola per un totale di 36 tappe e 48 giornate evento. Partner strategico della collezione è il gruppo Intesa Sanpaolo. La partnership, oltre alla realizzazione congiunta del “Panini Tour Up! 2019”, è caratterizzata da un’importante presenza all’interno dell’album e da una grande iniziativa promozionale: con la sottoscrizione di “XME Conto Up!” – il conto corrente totalmente gratuito e privo di spese di bollo fino a 18 anni, che riconosce un bonus dell’1% sulle giacenze, al compimento della maggiore età, e che inoltre prevede una carta per prelievi e pagamenti senza costi – si riceve in regalo un album “Calciatori 2018-2019” e 500 figurine.



Per il primo percorso del tour, un coloratissimo “villaggio” girerà tutta l’Italia, da sud a nord, toccando le piazze di 6 grandi città, con partenza da Napoli nel weekend del 23 e 24 febbraio per arrivare a Brescia il 30 e 31 marzo.

Decine di migliaia di piccoli e grandi collezionisti potranno così darsi appuntamento per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle “Figuriniadi” misurandosi con giochi a premio come il “Figu Record”, il “Figu Quizzone” e il “Figu-danaio”. In palio, l’“Almanacco Illustrato del Calcio 2019”, zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Prevista anche l’installazione di una speciale cabina fotografica, in cui sarà possibile scattare una foto ricordo che potrà essere condivisa sui social. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l’album potranno accedere all’area esclusiva del “Panini Box”, dove riceveranno uno straordinario kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale “Album Completato’’. Per facilitare la partecipazione, i collezionisti potranno registrarsi online sul sito www.paninitourup.it.



Il secondo percorso del “Panini Tour Up! 2019” si svilupperà all’interno di 24 filiali del gruppo Intesa Sanpaolo in altrettante città di tutta la penisola: dal 23 febbraio, ogni sabato l’evento promozionale toccherà 4 località, a partire da San Donà del Piave (Ve), Rho (Mi), Perugia e Lecce. Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in spedizione sulla terra dal pianeta Pepperone per imparare le regole del calcio terrestre. Anche nelle filiali, i collezionisti potranno misurarsi con i giochi a premio delle “Figuriniadi”, mentre coloro che avranno completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale.

Per partecipare a questi eventi sarà possibile registrarsi online – sempre sul sito www.paninitourup.it – oppure direttamente presso le filiali coinvolte fino a esaurimento disponibilità. Il terzo percorso del tour 2019 avrà come location importanti centri commerciali di 6 città, a partire da Udine il 23 e 24 febbraio: per la durata di un weekend, all’interno del centro commerciale sarà possibile partecipare alle “Figuriniadi”, ottenere il timbro ufficiale “Album Completato” e anche ricevere in omaggio lo starter kit della collezione “Calciatori 2018-2019” contenente un album e le prime figurine.

Sarà possibile seguire le varie tappe del “Panini Tour Up! 2019” sul sito internet www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook “Calciatori Panini”, il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram “Figurine Panini”.

I "calciatori" vi aspettano presso la Rotonda Diaz, nella splendida cornice del Lungomare Caracciolo, sabato 23 e domenica 24 febbraio.