Le strategie commerciali per essere competitive sul mercato devono basarsi su un buon marketing ed è quello che ha fatto Loran Italia, società di noleggio auto, minivan, autobus e veicoli commerciali.

Come distinguersi dalla massa?

Non basta cavalcare l’onda, è necessario mettere in atto strategie di marketing adeguate per il target che si vuole raggiungere. Attraverso brevissimi video, Loran (nella foto il team marketing di SOA CORPORATE che ha ideato la campagna per Loran Italia. Da sinistra Francesco Savino, Maresa Conte e Giusy Di Bari ) ci racconta auto premium in chiave estremamente accessibile mostrandoci quanto il noleggio possa essere smart.

Con un linguaggio semplice e privo di tecnicismi le vetture vengono illustrate nella loro interezza partendo dagli esterni e finendo con gli interni. Riprese in dinamica e ambiente no urban. Il target di riferimento non appartiene più ad un segmento alto ma si abbassa per raggiungere segmenti di mercato più ampi. Valorizzare inoltre i brand della flotta è sicuramente un'ottima strategia adottata dall'azienda per fare branding ed engagement. Ottimi risultati.

Loran Italia offre una nuova idea di noleggio: su misura, efficiente, sicuro. Con un’offerta di veicoli differenziata, sia per i privati che per le aziende, e una forte attenzione all’esperienza del cliente, il noleggio Loran Italia è garanzia di versatilità, trasparenza e specializzazione. Auto, auto premium, autobus, minivan, NCC, veicoli commerciali anche a temperatura controllata: è questa l’offerta di Loran Italia per un noleggio flessibile ed efficiente.