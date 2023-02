Una struggente ballad

“Vorrei mancarti” è un’intensa e struggente ballad elettronica. Ci concentriamo troppo spesso sugli altri, dimenticandoci di noi. Il «mi manchi» si trasforma quindi in «vorrei mancarti» proprio quando il sentimento sembra essere univoco, un grido d’amore che trova la sua voce nella musica.

Luca Vismara nasce nel gennaio 1992 a Monza.

La madre, vincitrice dello Zecchino d’Oro nel 1964 con la canzone Il Pulcino Ballerino, gli trasmette la passione per il mondo dello spettacolo.

La voglia di crescere artisticamente e culturalmente porta Luca a scegliere di trasferirsi nel gennaio 2014 in Svezia per promuovere in tutta la Scandinavia il suo primo singolo autoprodotto dal titolo “In My Arms”, un brano in un genere da lui stesso definito emotional dance, nato per far ballare ed emozionare allo stesso tempo.



