Oggi in Abruzzo 553 nuovi positivi (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni).

I 553 nuovi contagi sono stati registrati su 6402 tamponi molecolari e 4304 test antigenici eseguiti. Il bilancio dei decessi vede nuove 10 vittime di pazienti positivi al Covid 19, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Dei nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, 53 riguardano la provincia dell’Aquila, 104 quella di Chieti, 252 riguardano la provincia di Pescara e 74 quella di Teramo. Infine 70 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Ma non è l’unico aspetto rilevante della giornata di oggi, perché a seguito della positività di 3 giocatori del Chieti Basket, il Dipartimento Prevenzione della Asl ha ritenuto necessario porre in isolamento l’intera squadra. In tutto sono state poste in sorveglianza 15 persone. Si tratta di una decisione precauzionale resa necessaria dal timore che le persone contagiate possano essere state colpite dalla variante inglese, la cui diffusività, com’è noto, è elevata. Qualche giorno fa, dalla ASL di Pescara invece, a seguito dei tracciamenti obbligatori, la notizia di una squadra di nuoto del Pescarese, dove 2 tecnici e 11 atleti del settore agonistico di categoria, sono risultati positivi al COVID19, anche qui l'intera squadra ha sospeso gli allenamenti in attesa dell'esito di tutti i tamponi. La struttura, che ospita anche altre due squadre di nuoto per gli allenamenti, una di Pescara e una di Chieti, è stata sanificata.