E' un altro weekend super scatenato al #Costez - Telgate (BG), tutto da vivere venerdì 29 e sabato 30 luglio 2022.

Venerdì 29 luglio al #Costez di Telgate (BG) prende vita un nuovo scatenato Bored Party. Ad ogni tavolo verrà regalato un NFT della collezione #boredparty, disponibile anche su Opensea. Non è tutto. La stessa sera la festa in Red Room è a cura di Plastique Official e Monkey Events e Sleepless. La musica è a cura di Andrea Colombo, Biso, Ferdi e Filippo Vavassori.

Sabato 30 luglio invece al #Costez di Telgate (BG), in console insieme a Steven Nicola e NZDJ, insieme alla voce di Brio e Gusto, ecco l'energia di Federico Chimirri. Italoargentino e seminifinalista di Masterchef è prima di tutto un dj decisamente richiesto nei locali italiani e non solo. Vive tra Formentera e Milano con la sua fidanzata Giulia e suo figlio Romeo, avuto da una relazione precedente. Romero è la sua vita, il suo più grande orgoglio: tutti i suoi traguardi sono sempre dedicati a lui. L'amore per la cucina scorre da sempre nelle sue vene perché la sua è una famiglia di ristoratori. Suo padre si è trasferito dall'Argentina a Formentera più di 25 anni fa, costruendosi una nuova vita nella ristorazione da zero, senza il supporto di nessuno. Da bambino amava passare del tempo in cucina con i suoi genitori, osservando ogni minimo dettaglio. Adesso vorrebbe seguire la strada del padre e riuscire ad aprire un posto che possa conciliare le sue due più grandi passioni: la cucina e la musica.

Riassumendo, #Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere tutte quante le notti dei weekend dell'estate '22.

L'estate 2022 al #Costez di Telgate (BG), la grande show disco gestita da Paolo e Francesco Battaglia è iniziata il 13 e 14 maggio, con un mese e una settimana di anticipo circa rispetto al calendario.

Il mood della nuova stagione di #Costez è semplice come una delle canzoni simbolo dei Daft Punk: "Harder, better, faster, stronger". Ovvero più forte, meglio, più veloce, ancora più forte. Le sale in cui ballare per tutta l'estate '22 con gli amici sono addirittura tre: Gold Room, Green Room e Red Room, così ognuno scegliere il proprio sound di riferimento.

Tanti party tutti diversi... e intanto una certezza c'é: per tutta l'estate 2022 al #Costez di Telgate (BG) per tutta l'estate 2022 si balla. E lo si fa in locale curato in ogni dettaglio, con tanti protagonisti della scena nazionale.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.







#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione