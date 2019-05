I Leoni D'Italia a Casal di Principe

I leoni d'Italia, rappresentati dal Segretario Nazionale Pasquale Merola, dal Coordinatore Regione Campania Gaetano Ienco, e da alcuni dirigenti, alla presentazione del programma elettorale del candidato Sindaco di Casal di Principe Dott. ENRICO Corvino, Il LEONE Campione Italiano Antonio Gicco, che tra le tante cose, si propone mettendo a disposizione la sua esperienza , al fianco del Dott. Corvino, personaggio molto conosciuto e stimato a Casale, un uomo di cuore che parla con la sincerità di chi ha la forza di fare la differenza. Non sono mancati confronti, costruttivi e ben gestiti, una ragione ed una speranza in più per Casale. E' un successo annunciato vista l'enorme stima che i Casalesi nutrono per il Dott.Corvino . Il Segretario Nazionale dei Leoni D'Italia Pasquale Merola ha dichiarato che anche a casale i leoni hanno molto seguito e che secondo le stime ricevute da enti preposti, i risultati saranno eccellenti. Così i Leoni d'Italia hanno salutato il futuro Sindaco con una stretta di mano che ha sigillato un'alleanza di costruttività e di crescita per il territorio Casalese.