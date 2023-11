Lecce-Milan, è stata una partita dalle mille emozioni. I rossoneri chiudevano il primo tempo in vantaggio di 2-0 grazie alle reti di Giroud e Reijnders. Nella ripresa, i salentini, incredibilmente, rimontano in tre minuti il passivo con Sansone e Banda. A tempo scaduto, Lecce ancora in rete con super gol di Piccoli, che l’arbitro annullava dopo revisione Var tra le proteste dei pugliesi e del pubblico di fede leccese. Il Milan, cosi, continua a rallentare in campionato: 2 punti nelle ultime 4 giornate, terzo posto a rischio. Espluso Giroud, che molto probabilmente dovrà scontare 4 turni di squalifica.