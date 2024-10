Corso online sulla pratica curatoriale - dall'idea alla pratica



Dal 28 ottobre al 21 novembre 2024

Termine iscrizioni 20 ottobre 2024

School for Curatorial Studies Venice

FINALITA’ E PROGRAMMA

Per poter operare nel campo della curatela delle mostre d’arte è necessario possedere un solido bagaglio culturale da cui attingere per ideare con originalità e creatività eventi espositivi che possono lasciare un segno. Un corso sulla storia della pratica curatoriale è ideale per chiunque voglia approfondire la comprensione del ruolo e dell'evoluzione del curatore nel contesto dell'arte e delle esposizioni. Questo tipo di corso esplora la storia, la teoria e la pratica del curatela, analizzando come questo campo sia cambiato nel tempo e quali siano le sue sfide contemporanee.

Dopo questo percorso, coloro che vorranno intraprendere la carriera del curatore di mostre, avranno una preparazione adeguata e gli strumenti per approfondire determinati argomenti. Inoltre al termine del corso i partecipanti avranno l'opportunità di sviluppare un progetto curatoriale da presentare online.

MATERIE DI STUDIO

Definizione di curatela: Cosa significa curare una mostra.

Ruolo del curatore: Funzioni e responsabilità del curatore d'arte.

Panoramica storica: Breve introduzione all'evoluzione della figura del curatore da Harald Szeemann a Jan Hoet, Hans Ulrich Obrist, Cathrine David e Carolyn Christov-Bakargiev.



Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 12 giorni con 2 ore di lezione al giorno. 3 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ogni lunedì mercoledì e giovedì.

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Per iscriversi compilare il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro il 20 ottobre, accompagnato del CV alla mail: [email protected]

IL PROGRAMMA

LUNEDI 28 ottobre

Ore 17.00/19.00

Introduzione al programma e analisi dell’origine della pratica curatoriale.

MERCOLEDI 30 ottobre

Ore 17.00/19.00

Avanguardie artistiche e curatela: Come le avanguardie hanno influenzato la pratica curatoriale.

GIOVEDI 31 ottobre

Ore 17.00/19.00

Curatela e politica: Il ruolo del curatore in contesti politici e sociali

LUNEDI 4 novembre

Ore 17.00/19.00

Mostre pionieristiche: Analisi di mostre che hanno segnato una svolta nella pratica curatoriale (es. " Xerox Book', 'Information", "When Attitudes Become Form").

MERCOLEDI 6 novembre

Ore 17.00/19.00

Il concetto di curatela come discorso: L'idea di mostre come narrazioni critiche e tematiche.

GIOVEDI 7 novembre

Ore 17.00/19.00

Curatori come autori: Il curatore come autore intellettuale e creatore di significato

LUNEDI 11 novembre

Ore 17.00/19.00

Collaborazione con gli artisti: Dinamiche tra curatori e artisti nel processo espositivo.

MERCOLEDI 13 novembre

Ore 17.00/19.00

Curatela di arte globale: Espandere la curatela oltre il canone occidentale, inclusività e diversità culturale.

GIOVEDI 14 novembre

Ore 17.00/19.00

Relazione tra curatela e critica d'arte: Come si influenzano reciprocamente.

Curatela come forma di critica: Mostre come mezzi per veicolare critiche sociali, politiche e culturali.

LUNEDI 18 novembre

Ore 17.00/19.00

Questioni etiche: Dilemmi etici nella curatela contemporanea.

Curatela e globalizzazione: Affrontare le dinamiche globali nella pratica curatoriale.

MERCOLEDI 20 novembre

Ore 17.00/19.00

Sostenibilità e curatela: Come le preoccupazioni ambientali influenzano la curatela oggi.

GIOVEDI 21 novembre

Ore 17.00/19.00

Presentazione del progetti curatoriali sviluppati: Ideazione e progettazione di una mostra o un progetto curatoriale.

Valutazione e discussione: Feedback su progetti e presentazioni.

Questo corso offrirà una visione completa dell'evoluzione storica della pratica curatoriale, combinando teoria e pratica per formare professionisti capaci di affrontare le sfide del curatela contemporanea.

Costo: La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

NOTA BENE: I partecipanti che desiderano iscriversi a più di un corso o workshop, dopo aver versato per il primo la quota associativa, per un anno saranno esenti da questo onere.



