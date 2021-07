Quindici appuntamenti gastronomico culturali dal 5 giugno al 2 ottobre con cadenza settimanale. Ogni appuntamento offerto in abbinamento con un aperitivo o una cena durante lo spettacolo, sempre nel rigoroso rispetto delle normative sanitarie. Un’intelligente iniziativa quella che il Teatro Quirino di Roma ha ripreso quest’anno, valorizzata e ampliata, dopo la fortunata stagione di eventi culturali che, nel settembre 2020, registrò grande successo nella magnifica cornice della Galleria Sciarra. Costruita tra il 1885 e il 1888 dal Principe Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, autentico capolavoro architettonico, con copertura in ferro e in vetro, firmato da Giulio De Angelis, simbolo del gusto dell’epoca con il grande uso della ghisa e con una squisita serie di decorazioni liberty di Giuseppe Cellini che sviluppa un tema avanguardistico per l’epoca: la Glorificazione della Donna.

“Lo spettacolo in galleria”, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla Crescita Culturale e dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), partendo proprio dalla tematica proposta dalle decorazioni di Cellini, sta affrontando, nel corso della stagione estiva ,il nodo della parità di genere e della lotta alla violenza arricchendo il cartellone, che prevede eventi culturali e di intrattenimento, anche con incontri, conferenze e momenti di riflessione e di divulgazione. Giornalisti, intellettuali, studiosi e protagonisti del dibattito civile intervengono a fianco degli artisti.

Il teatro Quirino ha voluto contribuire, con una precisa scelta civile, all’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo in parallelo la cultura della legalità e del rispetto delle regole come arma contro la violenza di genere e contro tutte le discriminazioni.

Il tutto senza perdere di vista, in questo momento di grave pandemia, la vocazione principale del Teatro Quirino cioè riavvicinare il pubblico allo spettacolo dal vivo in uno spazio sicuro e multifunzionale. Inoltre, il Teatro ha voluto offrire un’opportunità di ripresa economica all’enogastronomia associandola allo spettacolo, con prezzi popolari.

La prenotazione è obbligatoria presso ANGOLO SCIARRA 06 69424621 o presso mail [email protected] con aperitivo più spettacolo 25 euro o cena più spettacolo 55 euro

www.teatroquirino.it.

In tale scenario, Opera Campus presenta, sabato 24 luglio, il concerto lirico “A cena col Belcanto”, con musiche di V. Bellini, G. Donizetti e loro contemporanei, interpretate da Costanza Fontana (soprano) Francesco Lucii (tenore) Mirco Roverelli al pianoforte. L'eleganza della Galleria Sciarra e l'accuratezza della proposta gastronomica sposano la raffinatezza del canto virtuosistico per un viaggio alla scoperta del belcanto.

(Particolare di D'Annunzio in Galleria Sciarra a Roma - photo C.Marino)

Roma Opera Campus organizza eventi allo scopo di diffondere la cultura operistica e sostenere gli artisti inserendoli nelle proprie produzioni e costituisce un polo di formazione e produzione operistica nato dal desiderio di offrire momenti di alta formazione grazie a nomi eccellenti del panorama lirico internazionale.

Roma Opera Campus desidera creare sinergie con quelle realtà, già presenti e consolidate sul territorio nazionale e internazionale, che credono nella necessità di fare rete per promuovere l’opera lirica e il suo studio.

Dal 2020 essa vive all’interno degli spazi del Teatro Quirino. Da tale sinergia nasce anche la stagione concertistica in programma da ottobre 2022 e si rafforza il progetto didattico rivolto alle scuole.