COLORE EMOZIONE, Gianfacco e Luca Peroni

Cavalli e bardatori pronti per la cavalcata di San Giuseppe a Donnalucata

09/03/2018 20:08 - SCICLI – Donnalucata è in festa per San Giuseppe in programma sabato e domenica . La comunità donnalucatese oggi ha vissuto la vigilia dei festeggiamenti fino in fondo. Santa messa nell’antica… (Scicli Video Notizie)