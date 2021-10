Nuova fiammata ha per il Bitcoin, la cui valutazione è schizzata sopra i 60mila dollari, come non succedeva dallo scorso mese di aprile. Il record è poco sotto quota 65mila.

La crypto più conosciuta beneficia delle indiscrezioni che vorrebbero la SEC sul punto di autorizzare il primo ETF su Bitcoin per il mercato statunitense.

Il via libera dalla SEC potrebbe arrivare già entro la prossima settimana. Attualmente sono più di 20 i "crypto ETF" in attesa di approvazione da parte della Securities and Exchange Commission statunitense.