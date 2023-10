Il TECLAST T50 Android 13 Tablet è un dispositivo eccezionale progettato per offrire prestazioni potenti e un'esperienza di gioco straordinaria nel 2023.

Potenza e Velocità Con il processore Octa-Core Unisoc T616 da 2.0GHz, questo tablet offre prestazioni di alto livello. L'aggiornamento a Android 13 aggiunge una nuova dimensione all'esperienza utente, garantendo un funzionamento fluido e veloce. Sia che tu stia lavorando, giocando o navigando sul web, il TECLAST T50 non ti deluderà.

Display Immersivo Il display 2K da 11 pollici con tecnologia TDDI 2000x1200 IPS offre colori vividi e dettagli nitidi. È perfetto per i giochi, la visualizzazione di film e la navigazione su Internet. La protezione per gli occhi assicura che il tuo tempo sul tablet sia confortevole per gli occhi, anche durante le sessioni di utilizzo prolungate.

Spazio di Archiviazione Sufficiente Con 16GB di RAM e 256GB di ROM, il TECLAST T50 ha spazio sufficiente per archiviare i tuoi giochi preferiti, app, foto e video. Inoltre, la memoria è espandibile fino a 2TB tramite una scheda microSD, offrendoti la flessibilità di conservare tutto ciò che desideri.

Fotocamera da 20MP Cattura momenti preziosi con la fotocamera posteriore da 20MP di SONY. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, questa fotocamera offre foto di alta qualità. Scatta selfie e registra video con una qualità sorprendente.

Connettività Avanzata Con supporto per le reti 4G LTE, WiFi dual-band e Bluetooth 5.0, il TECLAST T50 offre opzioni di connettività avanzate. Puoi navigare in Internet, effettuare chiamate VoLTE e collegare il tablet a dispositivi esterni senza sforzo.

Batteria a Lunga Durata La batteria da 7500 mAh offre un'autonomia eccezionale. Puoi utilizzare il tablet per ore senza preoccuparti di rimanere senza energia. La ricarica rapida USB-PD da 18W ti consente di tornare in azione in poco tempo.

In sintesi, il TECLAST T50 Android 13 Tablet è la scelta ideale per chi cerca prestazioni potenti, un display di alta qualità e una fotocamera eccezionale. Sia che tu sia un appassionato di giochi o un utente multimediale, questo tablet ti soddisferà in ogni aspetto.

