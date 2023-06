L’Assessore alla Cultura Lucia Scolaro è intervenuta alla cerimonia d’inaugurazione della “Scalinata degli artisti” nascente dalla sinergia tra i Lions club ed il Liceo artistico “Guttuso” per valorizzare la via Erta San Domenico. Col supporto dell’Amministrazione comunale la scalinata è stata riqualificata e si è proceduto alla collocazione di 30 vasi corredati con pannelli a tema storico-religioso rappresentanti vicende storiche e culturali del territorio e altrettanti a tema paesaggistico realizzati dagli studenti. Alla cerimonia di apposizione della targa sono intervenuti anche il presidente del club service Stefano Yuri Paratore e la Dirigente dell’Istituto Delfina Guidaldi.

L’iniziativa – ha ricordato Paratore – risale all’anno sociale 2020-2021, quando fu deciso di adottare la scalinata. Ad inizio interventi di scerbatura, poi manutenzione ordinaria, quindi avvio dell’abbellimento ed oggi il completamento dell’opera con la realizzazione della bellissima “Scalinata degli artisti”, che si va ad inserire nel quadro del service distrettuale Lions “La Sicilia per non vedenti, rendiamo fruibili i beni culturali ed ambientali”.

Da un protocollo di intesa con la scuola della Guidaldi, nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, sono state realizzate 30 opere d’arte su pannelli collocati sui vasi che sono stati scoperti nel corso della cerimonia inaugurale, a dimostrazione che l’intervento è stato finalizzato alla riqualificazione di uno degli scorci più belli e rappresentativi del centro storico, che collega il borgo marinaro di Vaccarella con la cittadella fortificata.

Merito anche dell’ammirevole manualità degli studenti del Liceo Guttuso interessati al progetto, che sono stati magistralmente guidati dall’estro artistico della referente professoressa Claudia Lombardo docente di design e ceramica. I pannelli ripercorrono e rappresentano alcuni aspetti delle vicende storiche e culturali del territorio, valorizzandone il passato e le risorse naturali. L’ordine di esposizione inizia dall’alto della scalinata e prosegue verso il mare di levante.

Importante la collocazione di un pannello braille per rendere il bene fruibile pure ai non vedenti, – come ha spiegato Paratore – descrivendo cos’è la scalinata, accedendo a un codice che scansionandolo farà partire un audio guida che racconterà, attraverso i pannelli, la storia della città.