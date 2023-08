Economia cinese, la crisi può contagiare il resto del mondo Il settore immobiliare cinese vale un quarto dell'economia nazionale, e il fatto che sia in crisi renderà la Cina esposta a forti intemperie nei prossimi mesi.

Anche se non si può paragonare il pericolo attuale a quello che accadde nel 2008 con Lemhan Brothers, in ogni caso le difficoltà della seconda economia mondiale non potranno non avere conseguenze sul resto degli altri Paesi.

Quello che è successo a Evergrande che negli Stati Uniti è ricorsa al Chapter 15, istanza di protezione dal fallimento per le aziende straniere, è da considerarsi un'avvisaglia dello scoppio della bolla del settore immobiliare, che negli ultimi decenni ha gonfiato e cavalcato il boom economico cinese.

Ma se il rischio di contagio per il sistema finanziario può essere comunque contenuto, non vuol dire che la crisi cinese, per le dimensioni della sua economia, non potrà avere ripercussioni a livello globale.