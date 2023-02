Con l'uscita del videoclip del singolo FIRE, già in classifiche radiofoniche indipendenti internazionali, Marco Pernice (chitarrista, cantante, produttore) apre un nuovo ciclo artistico nel solco di funk, elettronica e rock, che porterà probabilmente tra Giugno e Luglio all'uscita del nuovo EP, in collaborazione con Antonio Grilli (bassista e produttore).

Il video autoprodotto (viene in soccorso il diploma in audiovisivi), è già in circolazione su network indipendenti, sarà prossimamente in tv locali e regionali in Italia e all'estero. La promozione, in collaborazione con Magilla Spettacoli, prosegue in radio e sul web.

Qui i link di alcune interviste rilasciate ad emittenti statunitensi e italiane:

Run Radio: https://open.spotify.com/episode/6mwi4ywAjTtXel9LYx6sic?si=oBuIB-swSHycbRFqeHQUrg

502 American Angel station: https://soundcloud.com/502-amerocan-angel-radio/interview-with-marco-pernice-june-8-2021?

Radio Amore Catanzaro: https://www.mixcloud.com/LINTERVISTA/marco-pernice/

Music Energy (network): https://www.mixcloud.com/RadioUndiciCapri/music-energy-12-0422-marco-pernice/

Torniamo al video, si tratta di una storia erotico/sentimentale tormentata, all'interno di scenari metropolitani alienanti e presumibilmente psichedelici.

Funk, rnb e blues si alternano ad un uso minimal di elettronica. La tematica del fuoco è presente in tutto il film, quasi a ricordare "carpe diem".

Un genere musicale che potrebbe sembrare per pochi, negli ultimi anni gira bene, non solo all'estero, ma comincia a trovare ascoltatori entusiasti anche in Italia, a dimostrazione che l'arte fatta col cuore può emozionare, le nicchie di appassionati e l'ascoltatore medio, troppo bistratattato dal piattume del mainstream.

Qualora vogliate saperne di più, ecco i link:

LINK ARTISTA: https://linktr.ee/marcopernicemusic

LINK BRANO: https://ampl.ink/40Ezk

LINK VIDEO: https://youtube.com/watch?v=znz9C-jtbL4&si=EnSIkaIECMiOmarE

Di Tonio Travaglio.