Il cantiere di trasformazione del Museo Egizio sta entrando nel vivo. I lavori culmineranno nella costruzione della copertura per la piazza, che diventerà il nuovo centro nevralgico del museo: uno spazio aperto, permeabile e connesso con l’esterno. Per consentire le prime lavorazioni della copertura, il museo resterà chiuso al pubblico tra il 17 giugno e il 12 luglio 2024. Durante il periodo di chiusura seguiteci qui e nei canali social del Museo Egizio per aggiornamenti, dietro le quinte e contenuti inediti. Inoltre, durante il periodo di chiusura temporanea sarà disponibile un’installazione immersiva di cui vi racconteremo presto. Vi aspettiamo di nuovo al Museo Egizio a partire dal 13 luglio 2024: presto apriremo le prenotazioni per il primo fine settimana di riapertura!

Questo è quanto ha comunicato ieri il Museo Egizio sul proprio sito.