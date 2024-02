Oggi abbiamo il piacere di accogliere un ospite speciale nel mondo della bellezza e della cura della pelle: Prisca Puglisi, della linea Tariskin. Con una missione incentrata su un approccio scientifico all'anti-age, Tariskin si distingue per le sue formule innovative che promettono effetti duraturi. Mentre si preparano a svelare novità entusiasmanti e a celebrare la loro presenza al Festival di Sanremo, scopriremo i loro progetti futuri, la visione che guida la loro impresa e il ruolo unico che la musica gioca nella loro vita quotidiana.





“Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

La mission della linea Tariskin è quella di concentrarsi sul concetto di anti-age con un approccio estremamente scientifico: creme, sieri, lip balm, mousse, gel e fluidi specifici per l’uso quotidiano che lavorano in sinergia con i trattamenti di medicina estetica e ne potenziano l’efficacia e la durata. Le nostre formule hanno un rilascio dei principi attivi per oltre 24 h, questo manterrà la pelle luminosa, idratata e liftata.



“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

I sogni nel cassetto sono tanti e tanti di questi si stanno realizzando, i prodotti Tariskin presto disponibili in una grande catena di negozi ma per adesso preferiamo mantenere il segreto!



“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Tra le motivazioni che ci hanno portato ad intraprendere questo percorso a Sanremo sicuramente c’è la visibilità ma anche il prestigio di poter essere parte di un evento così importante a livello nazionale.



“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Il nostro team è interamente femminile ed il nostro legame con la musica è molto forte, lavoriamo costantemente con musica di sottofondo specialmente italiana. Tra le cantanti che più ci accompagnano durante le nostre giornate lavorative Mina e Mia Martini.