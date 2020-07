La giunta comunale di Vasto in questi 15 anni di amministrazione La Penna/Menna cosa ha fatto? nulla per poter dare un decoro a questa città, solo parole è evidente che non tiene a cuore la propria città e i suoi cittadini.

E vogliamo parlare dei turisti? che passeggiano lungo la parte storica e dove l'incuria la fa da padrone, bella figura.

Ma i cittadini presto tireranno le somme su chi ci ha fino ad ora amministrato e sperano che in futuro la città continui a rifiorire come era un tempo in cui si lavorava per la bellezza dei nostri quartieri cittadini e i loro monumenti storici.

Associazione Movimento IUSTITIA NOVA

il segretario Provinciale Orlando Palmer