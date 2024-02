In un mondo in cui l'autenticità e la passione sono valute sempre più rare, Giuseppe Rizzi, l'imprenditore dietro "Zio Pino", ci apre le porte del suo universo, dove la tradizione incontra l'innovazione. Attraverso questa intervista, scopriremo come un amore per la ristrutturazione e il cibo di qualità abbia dato vita a un concept unico nel suo genere, portando i sapori della Puglia in un contesto contemporaneo. Dai progetti futuri alle motivazioni personali, fino all'inesorabile legame con la musica, prepariamoci a conoscere la storia di un sogno divenuto realtà.





"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Essendo un imprenditore la prima cosa che ho fatto e vedere cosa poteva mancare nel mio paese e nei paesi limitrofi , avendo una passione nel mondo della ristrutturazione ho sondato il terreno e ho visto che una buona soluzione poteva essere una braceria con brace a vista e vetrina carne a vista, una buona qualità di carne e poi essendo pugliese ho pensato perché nò aggiungere anche dei prodotti tipici della mia regione? E così che nasce Zio Pino.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?

Visto il grande successo dei prodotti importanti dalla bellissima Puglia ho in programma di aprire un negozio di vendita di tutti i prodotti alimentari pugliese dall'olio d'oliva, vino, sott'olio,ecc.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Vorrei promuovere la mia azienda al massimo perché credo sempre in quello che faccio.

"In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?"

In particolare non ho nessuna preferenza mi piace la musica a 360’ Essendo anche un ballerino professionista.