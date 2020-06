Martedì, Istat ha rilasciato una nota per annunciare il rilascio di un nuovo sistema, consultabile da chiunque, per facilitare l’accesso e migliorare la fruibilità delle principali informazioni presenti nella propria banca dati.

Si chiama StatBase e contiene una selezione delle tavole più rilevanti e più richieste in I.Stat con un’interfaccia grafica semplice e intuitiva per l'immediata consultazione dei dati.

Sono 19 gli argomenti a disposizione, a loro volta suddivisi in sotto temi, fino a giungere alla visualizzare della tavola cercata.

Le tavole proposte, multidimensionali, possono essere personalizzate agendo sulle variabili disponibili, a partire dal periodo di riferimento. Inoltre, una guida presente nella sezione "Help" fornisce sintetiche indicazioni per la personalizzazione e lo scarico delle tavole, esportabili in formato xls.

Tale sistema, facilitato sia nella navigazione che nei contenuti, è dedicato agli utenti meno esperti. L’utente specializzato, qualora non trovasse in StatBase le informazioni ricercate, avrà a disposizione, ben visibile, il percorso per accedere alla banca dati completa di I.Stat.