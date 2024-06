On air “il singolo d’esordio dell'artista

“Attimi” è il titolo del primo inedito dell’artista Umberto Trotta, scritto in un periodo

della sua vita pieno di cambiamenti. Questa canzone parla del pensiero che ognuno di noi si fa sul proprio futuro, consci sempre di un passato, che inevitabilmente lascia dei segni indelebili a cui bisogna rendere conto, perché ormai fanno parte della nostra esistenza.

Umberto nasce il 16 dicembre 1998 in un paesino in provincia di Brescia, crescendo scopre la passione per il canto, che lo porterà a scrivere il suo primo pezzo: “Attimi”.

Grazie alla collaborazione con lo studio di registrazione Clockbeats è riuscito a portare a termine il progetto pubblicandolo nel maggio 2024. Questo per lui è uno dei tanti inediti in attesa di pubblicazione.

È solo questione di attimi!

Contatti e social

instagram

spotify

apple music