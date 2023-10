Di seguito il testo completo di tre interventi che martedì 24 ottobre hanno caratterizzato la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alla crisi umanitaria di cui è vittima la popolazione civile di Gaza.



Questi gli interventi che descrivono la realtà dei fatti.

Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres:

"In un momento cruciale come questo, è fondamentale essere chiari sui principi, a cominciare dal principio fondamentale del rispetto e della protezione dei civili", ha affermato il segretario generale Guterres, durante un dibattito durato un giorno sulla questione palestinese, nel mezzo di un'escalation dell'offensiva militare israeliana a Gaza. "Niente può giustificare l'uccisione deliberata, il ferimento e il rapimento di civili o il lancio di razzi contro obiettivi civili".Ricordando la sua inequivocabile condanna degli orribili e senza precedenti atti di terrorismo compiuti da Hamas in Israele il 7 ottobre, ha chiesto l'immediato rilascio degli ostaggi. Inoltre, ha sottolineato la necessità che gli aiuti umanitari vengano consegnati senza restrizioni, aggiungendo: "Per alleviare sofferenze epiche, rendere la consegna degli aiuti più facile e sicura e facilitare il rilascio degli ostaggi, ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario immediato.Gli attacchi di Hamas non sono avvenuti nel vuoto, ha osservato Guterres, poiché il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione, durante i quali ha visto la propria terra divorata dagli insediamenti; la loro economia soffocata; le loro case demolite; e le loro speranze per una soluzione politica svaniscono. Tuttavia, le rimostranze del popolo palestinese non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas. E questi terribili attacchi non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese", ha detto, sottolineando: "Anche la guerra ha delle regole". In questo momento critico, ha lanciato un appello a tutti affinché si allontanino dal baratro prima che la violenza mieta ancora più vite e si diffonda ulteriormente.

Tor Wennesland, coordinatore speciale per il processo in Medio Oriente:

Il ripugnante attacco di Hamas del 7 ottobre e l'operazione militare in corso da parte di Israele a Gaza hanno avuto un costo sconcertante tra i civili. Nella "disgustosa follia omicida" di Hamas e di altri gruppi militanti palestinesi, sono stati uccisi più di 1.400 israeliani e cittadini stranieri, e 220 civili, tra cui donne e bambini, nonché soldati, sono stati presi a Gaza come ostaggi. Quel giorno, il Gabinetto di Sicurezza israeliano ha dichiarato lo stato di guerra, con le sue forze che hanno iniziato un massiccio bombardamento di quelli che secondo loro erano siti di Hamas in tutta Gaza, prendendo di mira circa 5.000 obiettivi. L'8 ottobre, il ministro della Difesa israeliano ha annunciato un assedio completo di Gaza, bloccando ogni ingresso di beni, compresi elettricità, acqua, cibo e carburante. Wennesland ha sottolineato l'impatto devastante degli attacchi aerei israeliani in corso, con il Ministero della Sanità di Gaza che ha riferito dell'uccisione di più di 5.000 palestinesi, tra cui oltre 1.100 donne e 2.000 bambini, oltre a giornalisti, operatori sanitari e primi soccorritori. Un milione di palestinesi sono stati sfollati, interi quartieri ridotti in macerie e scuole e ospedali dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), molti dei quali ospitavano palestinesi sfollati, sono stati colpiti. Mettendo in guardia contro il rischio significativo di ricadute regionali, dato l'aumento già preoccupante della violenza nella Cisgiordania occupata dallo scoppio della guerra, ha sottolineato la necessità di portare avanti una pace negoziata che soddisfi la visione di lunga data di due Stati, in linea con Risoluzioni ONU, diritto internazionale e accordi precedenti.

Lynn Hastings, vice coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente, coordinatore residente e coordinatore umanitario per i territori palestinesi occupati:Quasi 1,4 milioni di persone sono sfollate nella Striscia di Gaza, quasi 600.000 delle quali si stanno rifugiando in Strutture dell'UNRWA "in condizioni sempre più terribili". "Non c'è nessun posto dove cercare rifugio a Gaza. Quando si tratta di decidere se e dove fuggire, i civili sono dannati se lo fanno e dannati se non lo fanno", ha detto. Citando dati del Ministero dell'Edilizia di Gaza, ha affermato che almeno il 42% di tutte le unità abitative nella Striscia di Gaza sono state distrutte o danneggiate dal 7 ottobre, mettendo in dubbio la capacità delle persone di tornare alle proprie case. Gaza rimane sotto un completo blackout elettrico e gli ospedali sono sull'orlo del collasso. Le consegne nella città assediata attraverso il valico di Rafah con l'Egitto, sebbene benvenute, ammontavano a non più del 4% del volume medio giornaliero di merci che entravano a Gaza prima delle attuali ostilità e non includono il carburante. "Niente carburante significa niente ospedali funzionanti, niente desalinizzazione dell'acqua e niente prodotti da forno", ha detto. Sottolineando che le persone bevono acque sotterranee saline, aumentando il rischio di colera e altri problemi sanitari, ha invitato Israele a riportare le forniture di acqua ed elettricità ai livelli prebellici e a lavorare con le sue squadre per trovare un modo sicuro per portare carburante a Gaza. . "Sarà importante anche che i valichi israeliani per la circolazione delle persone e delle merci siano aperti", ha aggiunto.

Riad Al-Maliki, Ministro degli Affari Esteri dello Stato di Palestina:

Al-Maliki ha esortato il Consiglio e la comunità internazionale a porre fine ai massacri perpetrati dalla potenza occupante, Israele, contro la popolazione civile palestinese. "Il Consiglio di Sicurezza ha il dovere di fermarli. Il continuo fallimento di questo Consiglio è imperdonabile", ha sottolineato, invitando l’organo formato da 15 membri a chiedere un cessate il fuoco, garantire l’accesso umanitario in tutte le parti di Gaza, porre fine allo sfollamento forzato, fornire protezione internazionale al popolo palestinese e ottenere giustizia. attraverso la responsabilità."Il destino del popolo palestinese non può continuare ad essere l’espropriazione, lo sfollamento, la negazione dei diritti e la morte", ha affermato, sottolineando che nelle ultime due settimane sono stati uccisi oltre 5.000 palestinesi, quasi tutti civili. Oltre 2 milioni di palestinesi sono in missione di sopravvivenza ogni giorno e ogni notte. Chiedendo la fine urgente dello spargimento di sangue, l’unico modo per evitare una catastrofe umanitaria ancora più grande e una ricaduta a livello regionale, ha sottolineato: "La pace e la sicurezza non possono e non saranno raggiunte schiacciando i crani dei bambini o "spazzando via Gaza". oppure "trasformandolo in un inferno" o "riducendone l’area". Né si concretizzerà armando migliaia di coloni terroristi e incoraggiandoli a continuare i loro attacchi contro il popolo palestinese a Gerusalemme e nella Cisgiordania occupata.



Questi gli interventi che descrivono l'ipocrita volontà di non voler vedere/accettare la realtà dei fatti:

BJÖRN OLOF SKOOG, capo della delegazione dell'Unione europea:

In qualità di osservatore, Skoog ha ricordato la condanna del blocco degli attacchi terroristici brutali e indiscriminati di Hamas in tutto Israele e ha invitato il gruppo a rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi senza precondizioni. Ha inoltre ricordato che l'Unione Europea ha sottolineato il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale, che chiarisce che la protezione di tutti i civili deve essere garantita da tutte le parti in conflitto. Condannando tutti gli atti diretti contro i civili, ha chiesto la protezione delle strutture mediche, delle scuole, delle sedi delle Nazioni Unite e di altre infrastrutture destinate a facilitare la fornitura di assistenza umanitaria o di natura civile. Inoltre, deve essere urgentemente ripristinato l'accesso a beni di prima necessità quali cibo, acqua, carburante, elettricità, assistenza medica e alloggi sicuri. A tal fine è necessario creare corridoi e pause umanitari, e ha accolto con favore l'apertura del valico di Rafah.Da parte sua, l'Unione Europea e i suoi partner sono pronti a continuare a sostenere i più bisognosi a Gaza, ha affermato, riferendo che il blocco ha triplicato la sua assistenza di emergenza al popolo palestinese per un totale di oltre 75 milioni di euro [assistenza che Israele impedisce che venga consegnata, ndr]. Anche gli Stati membri dell'Unione Europea hanno aumentato individualmente il loro sostegno finanziario e il blocco ha lanciato un ponte aereo umanitario con voli per l'Egitto per portare forniture salvavita alle organizzazioni umanitarie sul campo a Gaza. Sottolineando anche la necessità di consentire ai cittadini di paesi terzi di lasciare Gaza, ha invitato tutte le parti a consentire un passaggio sicuro a coloro che lo desiderano [pur sapendo perfettamente che è Israele che vi si sta opponendo, ndr]. Inoltre, è fondamentale prevenire un'escalation regionale, compreso un deterioramento della situazione in Cisgiordania. Ha quindi invitato gli attori regionali ad astenersi da qualsiasi azione che possa aggravare ulteriormente la situazione e ha sollecitato un ampio impegno con l'Autorità Palestinese, le autorità israeliane e i partner regionali e internazionali che potrebbero aiutare a prevenire un'ulteriore escalation.



Questi gli interventi che ribaltano la realtà per giustificare il genocidio dei palestinesi di Gaza messo in atto da Israele:

Antony J. Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti:

"Israele ha il diritto e anzi l’obbligo di difendersi" dal terrorismo, ha affermato:"Ognuno di noi ha un interesse e una responsabilità nello sconfiggere il terrorismo". I civili palestinesi devono essere protetti [come non lo ha però spiegato, ndr] e Hamas deve smettere di usarli come scudi umani. Cibo, medicine e acqua devono affluire a Gaza e devono essere prese in considerazione pause umanitarie, ha affermato, sottolineando che il suo Paese ha preparato una risoluzione contenente passi pratici per affrontare la crisi, basandosi sul testo del Brasile. Notando il sostegno dell'Iran a Hamas e Hezbollah, ha affermato che se il paese o i suoi delegati attaccassero il personale statunitense, gli Stati Uniti "difenderanno il nostro popolo e la nostra sicurezza in modo rapido e deciso".

Eli Cohen, ministro degli Esteri israeliano:

Cohen ha mostrato un collage con le foto degli ostaggi tenuti da Hamas, sottolineando: "Questi bambini e neonati non hanno causato il male, ma sono vittime del male". Il 7 ottobre, più di 1.500 terroristi di Hamas e della Jihad islamica si sono infiltrati in Israele e hanno ucciso oltre 1.400 uomini, donne e bambini. Andavano di casa in casa, massacrando intere famiglie nei loro letti, persone che si recavano alle sinagoghe, violentando donne, bruciandole vive, ha detto, aggiungendo: "Hamas sono i nuovi nazisti", e il mondo civilizzato deve restare unito dietro Israele. per sconfiggerli. La comunità internazionale dovrebbe chiedere al Qatar, che finanzia Hamas, di consentire l'immediato rilascio degli ostaggi tenuti dai terroristi.Mentre Israele ha dato ai palestinesi Gaza fino all’ultimo millimetro, invece di costruire ospedali, edifici per uffici e centri commerciali, ha preso i soldi per scavare tunnel e costruire fabbriche di razzi [una palese menzogna, visto che gli ospedali che Israele non bombarda adesso non sono più in gradi di operare per l'assenza di energia, ndr]. "Ascoltate questi mostri: l'Occidente è il prossimo", ha detto, affermando che la guerra in corso "non è solo la guerra di Israele. È la guerra del mondo libero" [altra baggianata, visto che la questione palestinese non ha nulla a che fare con il terrorismo islamico, ndr]. Ha ringraziato gli Stati Uniti per essere stati al fianco di Israele durante il suo momento più buio, aggiungendo che se tutte le nazioni non saranno al fianco di Israele per "eliminare questi mostri dalla faccia della Terra" dopo l’attacco terroristico più brutale e feroce della storia moderna, le nazioni "non avranno alcuna giustificazione morale per esistere" [un assurdo incommentabile per evitare di scadere nel turpiloquio, ndr].