Il 24 febbraio 2022, la casa editrice Rossini Editore del Gruppo Editoriale Santelli, pubblicherà “Maira e il Lago di Cera”, il nuovo romanzo fantasy di Eleonora Baliani, che sarà acquistabile, e che ad oggi è già prenotabile, su Santelli Online, su tutti gli store online e in tutte le librerie dei gruppi Feltrinelli, Ubik e Coop.

In uno scenario catastrofico che mette a ferro e fuoco il mondo di Kalèidos tra guerre efferate e una misteriosa pandemia, solo la giovane Maira possiede i mezzi per salvare la sua Terra.

Un romanzo fantasy atipico, rivolto ai lettori dagli 11 ai 15 anni, che usa le caratteristiche più intriganti del genere per parlare di accettazione.

Un romanzo che, secondo il giornalista Matteo Fantozzi, vale senz’altro la pena di leggere perché, dice: Eleonora Baliani scrive un libro come Tim Burton dipinge sulla celluloide.





Sinossi



Nel Regno di Ealain, uno dei territori più vasti del Mondo di Kalèidos, è in corso una grande festa. L’atmosfera è serena e tutto procede tranquillo, quando una guerra improvvisa ed efferata devasta tutti gli equilibri e riduce in schiavitù i suoi abitanti. Da lì a pochi giorni, il propagarsi di una grave e inquietante malattia peggiora la situazione. Solo Maira riesce a salvarsi. La giovane ancella, in fuga nel bosco, viene accolta dalla Regina delle Driadi Riona e, da quel momento, viene catapultata in mezzo a un popolo sconosciuto, fatto di esseri che credeva esistessero solo nel mondo delle favole.

Fate, elfi, gnomi, sirene, villi, fuochi fatui, silfidi e folletti, diventano da adesso in poi la sua nuova realtà. Grazie a questi preziosi alleati, ciò che era incomprensibile viene alla luce: l’intero mondo è alla mercé di qualcuno di estremamente potente, di cui nessuno conosce l’identità e che si muove nell’ombra. La sola a poter fare qualcosa per cercare di salvare Kalèidos è proprio lei, Maira, un’adolescente sveglia e temeraria ma assolutamente inconsapevole di cosa voglia dire combattere con la spada o usare la magia.

Costretta a diventare a sua volta un’elementale per salvarsi dall’epidemia in atto, se all’inizio accettare il suo ruolo le è quasi impossibile, presto Maira prende la sua irrevocabile decisione. Un oracolo dato dalla luna, quattro potenti prove, un nemico inconoscibile fino alla fine e

una sfida contro il tempo.

Riuscirà Maira a vincerla?